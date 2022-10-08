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Обнаружена связь между недосыпом и диабетом

Сомнолог Черкасова: хронический недосып может вызвать сахарный диабет второго типа

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Сомнолог София Черкасова сообщила о связи между недосыпом и диабетом второго типа в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист отметила, что сам по себе поздний отход ко сну может и не вызывать никаких заболеваний, если человек постоянно спит в соответствующем его хронотипу режиме. По ее словам, также важно, чтобы человек спал достаточно по продолжительности.

«Другое дело, что большая часть нашего общества — представители промежуточного хронотипа, которые откладывают отход ко сну в силу социальных обстоятельств. К примеру, они подолгу не спят ночью, выполняя работу, а после встают рано утром», — сказала она.

Черкасова отметила, что подобная тенденция говорит о хроническом недосыпе, который может вызывать сахарный диабет второго типа.

Также сомнолог предупредила, что недосып может вызвать артериальную гипертонию, депрессию, ускоренное старение, снижение уровня иммунитета и повышение предрасположенности к частым ОРВИ.

Ранее кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов объяснил, что стресс, смена образа жизни и повышенная возбудимость нервной системы являются одними из самых распространенных причин нарушения сна. Специалист заверил, что при устранении причины стресса проблемы со сном в большинстве случаев исчезают.

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Марина Совина
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