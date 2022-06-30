Россиянам рассказали о причинах нарушения сна и способах восстановить его

Сомнолог Полуэктов посоветовал перестать смотреть в постели сериалы, чтобы наладить сон

Стресс, смена образа жизни и повышенная возбудимость нервной системы — одни из самых распространенных причин нарушения сна, заявил кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. В беседе с «Аргументами и фактами» он рассказал о способах спать крепче.

Специалист объяснил россиянам, что при устранении причины стресса проблемы со сном в большинстве случаев исчезают. Если же бессонница вызвана особенностями нервной системы, стоит придерживаться несложных правил, которые позволят наладить и восстановить сон.

Первое, что посоветовал сделать Полуэктов, — правильно организовать место для отдыха. По его словам, в постели надо только спать, а не смотреть сериалы или телевизор. Также в кровати надо перестать пользоваться компьютером или сидеть в социальных сетях. В спальне не должно быть избыточного света и шума — эти меры позволят нервной системе успокоиться и поспособствуют ускорению засыпания, утверждает сомнолог.

Кроме того, по словам специалиста, за час до сна надо свести к минимуму любую интеллектуальную и физическую активность и заранее отложить гаджеты. Строить планы на следующий день, учиться или заниматься спортом на ночь нельзя, чтобы избежать перевозбуждения. Вся вечерняя деятельность должна быть максимально спокойной, отметил он.

И еще одним важным условием качественного сна является режим, подчеркнул Полуэктов и объяснил, что ложиться спать и вставать надо в одно и то же время даже в выходные. Если же наладить сон самостоятельно не получается, запускать проблему не стоит, необходимо обратиться за помощью к специалисту, так как хронический недосып приводит к серьезным проблемам со здоровьем, заключил он.

Ранее диетолог Руслан Алиев назвал ожирение заразным и сравнил его с инфекцией. Врач заявил, что обнаружил закономерность и подтвердил ее научными исследованиями: люди склонны набирать вес, если полнеют их друзья.