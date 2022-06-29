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Диетолог назвал ожирение «заразным»

Диетолог Алиев заявил, что люди толстеют рядом с полными друзьями и близкими

Фото: Shutterstock

Диетолог Руслан Алиев назвал ожирение «заразным» и сравнил его с инфекцией. О том, почему люди толстеют рядом с полными друзьями и близкими, он рассказал в своем Telegram-канале.

Врач пояснил, что в своей практике он заметил интересную закономерность: люди склонны набирать вес, если полнеют их друзья. Диетолог добавил, что существуют исследования, подтверждающие его теорию.

Так, профессор Гарвардской медицинской школы Николас Кристакис, несколько лет изучавший социальные связи и поведение людей, пришел к выводу, что если у человека есть толстый друг, то опасность ожирения возрастает в разы. «Вы меняете свое представление о приемлемом типе телосложения, глядя на окружающих вас людей», — заявил он в исследовании.

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В итоге исследователи установили: если у человека среди друзей есть полные люди, он и сам наберет вес с вероятностью 57 процентов. Если же в семье кто-то страдает от ожирения, то вероятность повышается еще в несколько раз.

Кристакис отметил, что друзья влияют на человека в том числе и в манере питания, и посоветовал дружить с худыми людьми, чтобы ориентироваться на них. За эту точку зрения профессора раскритиковали его коллеги, занимающиеся ожирением как глобальной проблемой. Они заявили, что нельзя сбрасывать со счетов генетическую предрасположенность к болезни.

«Человек — существо социальное. Неудивительно, что нам свойственно копировать пищевое поведение окружающих. Старайтесь ненавязчиво прививать своим друзьям принципы здорового питания. Личный пример работает лучше всего», — заключил в своем посте диетолог Алиев.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила, что лечебное голодание нельзя начинать самостоятельно. Она добавила, что желающим на время отказаться от еды необходимо проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом, под присмотром эксперта, начинать голодать.

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Вера Владзиевская
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