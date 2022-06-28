Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания

Врач Дианова: резко начинать голодать нельзя даже молодым людям

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила о том, что лечебное голодание нельзя начинать самостоятельно. Об опасности резкого отказа от пищи ради потери веса она рассказала в разговоре с Ura.ru.

По словам Диановой, лечебное голодание не должно начинаться и заканчиваться резко. «Нельзя так просто с завтрашнего дня голодать. Такое нельзя делать даже молодым людям, которые никогда не обследовались. Нужно сначала узнать уровень здоровья», — порекомендовала специалист. Она добавила, что желающим на время отказаться от еды необходимо проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом, под присмотром эксперта, начинать голодать. Дианова предупредила, что в противном случае может быть нанесен значительный ущерб здоровью.

Эксперт также перечислила патологии, при которых полезно голодание. «Прежде всего при некоторых психических заболеваниях, во вторую очередь, при различных атопиях, аллергиях, при бронхиальной астме, хронической сердечно-сосудистой патологии. Ожирение не входит в лечение при этом методе, потому что это не работает в долгосрочной перспективе», — заключила она.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару. Специалист призвала отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи.