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Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания

Врач Дианова: резко начинать голодать нельзя даже молодым людям

Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила о том, что лечебное голодание нельзя начинать самостоятельно. Об опасности резкого отказа от пищи ради потери веса она рассказала в разговоре с Ura.ru.

По словам Диановой, лечебное голодание не должно начинаться и заканчиваться резко. «Нельзя так просто с завтрашнего дня голодать. Такое нельзя делать даже молодым людям, которые никогда не обследовались. Нужно сначала узнать уровень здоровья», — порекомендовала специалист. Она добавила, что желающим на время отказаться от еды необходимо проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом, под присмотром эксперта, начинать голодать. Дианова предупредила, что в противном случае может быть нанесен значительный ущерб здоровью.

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Эксперт также перечислила патологии, при которых полезно голодание. «Прежде всего при некоторых психических заболеваниях, во вторую очередь, при различных атопиях, аллергиях, при бронхиальной астме, хронической сердечно-сосудистой патологии. Ожирение не входит в лечение при этом методе, потому что это не работает в долгосрочной перспективе», — заключила она.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару. Специалист призвала отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи.

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Александра Лисица
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