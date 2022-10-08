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Стало известно о планах Турции организовать переговоры России и Запада

Газета Milliyet заявила о планах Турции организовать переговоры России и Запада по Украине

Фото: Unsplash

Колумнист Озай Шендир заявил, что Турция намерена организовать переговоры России и Запада. Эту инициативу передали Вашингтону по дипломатическим каналам, заявил автор в материале для газеты Milliyet.

Шендир заявил о планах Турции организовать диалог России и Запада по Украине и подчеркнул, что Анкара намерена пригласить за стол переговоров США, Францию, Германию и Великобританию.

«Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам. Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога», — подчеркнул он.

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Журналист добавил, что Турция «уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия».

«Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата. Не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Запад и РФ сядут за стол переговоров благодаря Турции», — заключил Шендир.

Ранее в Турции допустили возобновление переговоров России и Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

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Марина Совина
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