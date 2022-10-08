В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины

Представитель президента Турции Калын допустил возобновление переговоров России и Украины

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN допустил, что переговоры между Россией и Украиной возобновятся.

«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — заявил пресс-секретарь турецкого лидера. По его словам, приостановки переговоров следовало ожидать.

Как считает Калын, президент России Владимир Путин хочет заключить «новую сделку с Западом», поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию. «Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром», — сказал он.

В результате этого, отметил Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах и призвал Путина к мирному диалогу.