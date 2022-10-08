Губернатор сообщил о штатной работе АЗС со стороны Тамани вблизи Крымского моста

Губернатор Кондратьев заявил о штатной работе АЗС со стороны Тамани вблизи Крымского моста

Все автозаправочные станции (АЗС) вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Кондратьев заверил, что коллапса удалось избежать. «Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань — Волна", работает полевая кухня», — написал он.

Губернатор добавил, что при необходимости Краснодарский край готов оперативно открыть еще семь подобных пунктов. Кроме того, власти региона могут задействовать паромную переправу со стороны региона.

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Позднее появилась информация, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время подготовка к восстановительным работам уже началась. Минтрансом России запущены новые логистические маршруты, также заработала Керченская паромная переправа.

