Опубликованы кадры поздравления Путину на высотке Trump Tower в США

Опубликованы кадры поздравления Путину с 70-летним юбилеем на высотке Trump Tower в Майами

Президента России Владимира Путина поздравили с 70-летним юбилеем на высотке Trump Tower в Майами. Кадры, на которых видна проекция поздравления, опубликованы в Telegram-канале РИА Новости Америка.

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — спроецировано на одной из башен.

Ранее президент Белоруссии поздравил Путина с 70-летием, заявив, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой. Он подарил своему коллеге трактор BELARUS. О подарке на юбилей Лукашенко рассказал журналистам. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава государства.

Известно, что президент России, которому 7 октября исполнилось 70 лет, провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые поздравили его с юбилеем.

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