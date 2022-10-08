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Россиянам рассказали о способах предотвратить утечку данных

Юрист Виноградов: чтобы предотвратить утечку данных, стоит сменить номер телефона

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последнее время россияне стали чаще сталкиваться с утечками персональных данных. Однако усилив меры цифровой безопасности проблему можно избежать. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Юрист посоветовал относиться к звонкам с незнакомых номеров с осторожностью и ни в коем случае не сообщать ничего о себе. В таком случае стоит включить «антиспам» через своего оператора сотовой связи или вовсе сменить номер телефона.

Также если ваши адреса электронной почты кто-то слил в сеть, следует немедленно сменить все пароли во всех аккаунтах. При этом важно не использовать идентичный пароль для всего, так как это увеличивает риск взлома.

Ранее Вадим Виноградов рассказал о том, как получить компенсацию за утечку личных данных. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Подавать иски можно сразу с двумя претензиями.

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Юлия Мискевич
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