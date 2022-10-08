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Росгвардия задержала помогавших ВСУ украинцев на Херсонщине и в Запорожье

Росгвардия задержала четырех пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Росгвардия провела операцию в Херсонской и Запорожской областях, в ходе которой задержала четырех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе адресных мероприятий военнослужащие также обнаружили тайник с 450 минами.

«Подразделениями специального назначения Росгвардии проведены адресные мероприятия в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей. По информации, поступившей от взаимодействующих органов, выявлены четыре человека, подозреваемых в пособничестве ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Росгвардия обнаружила тайник с 450 минами, огнестрельное оружие и средства связи, при помощи которых, вероятно, передавались данные о перемещении российских войск.

Утром в субботу, 8 октября, стало известно, что на Крымском мосту произошел мощный взрыв. В результате взрыва повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Василий Мека
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