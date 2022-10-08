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Россиян предупредили о прекращении работы WhatsApp

«Прайм»: в конце октября приложение WhatsApp прекратит работать на iPhone 5 и iPhone 5C

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В конце октября приложение WhatsApp прекратит работать на ряде смартфонов. Об этом предупредил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в беседе с агентством «Прайм».

Приложение перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11. Чтобы сохранить мессенджер — придется обновиться минимум до iOS 12. Однако владельцы iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, так как официально обновить ПО на этих моделях невозможно.

Ткаченко объясняет это тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы мессенджера. Постепенное отключение приложения может коснуться и других устройств, ввиду устаревания операционных систем.

6 октября российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от мессенджера WhatsApp. Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне, именно через это приложение.

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Юлия Мискевич
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