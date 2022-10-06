Дуров призвал держаться подальше от WhatsApp

Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от мессенджера WhatsApp. О том, почему не стоит пользоваться этим сервисом обмена мгновенными сообщениями, он рассказал в своем Telegram-канале.

Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне, через WhatsApp. «Это стало возможным из-за проблемы безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе», — отметил он.

По словам предпринимателя, чтобы получить контроль над устройством, злоумышленникам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.

Он рассказал, что подобные проблемы с безопасностью ранее уже выявляли с 2017 по 2020 год. В 2016 году в мессенджере вообще не было шифрования данных, заявил Дуров.

Основатель Telegram добавил, что даже после обновления WhatsApp до последней версии существует риск атаки хакеров. «Держитесь подальше от WhatsApp — этот мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки», — написал он и уточнил, что сам удалил этот сервис с телефона несколько лет назад.

Дуров не впервые критикует мессенджер WhatsApp. Ранее он заподозрил сервис в намеренном внедрении уязвимостей. По его словам, с момента создания мессенджера едва ли был период, когда он являлся безопасным.

Перед этим Дуров заявил о сотрудничестве WhatsApp со спецслужбами. По его словам, в приложение внедряют бэкдоры, или тайные входы, которые позволяют американской разведке получить доступ к личным данным пользователей.