Дуров раскритиковал WhatsApp за сотрудничество со спецслужбами

Российский предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер сохраняет конфиденциальность данных пользователей в отличие от WhatsApp и других приложений, которые, по словам бизнесмена, сотрудничают с американскими спецслужбами. Пост с критикой в адрес конкурентов появился в его официальном Telegram-канале.

Предприниматель сослался на недавнее исследование издания The Record, в котором утверждается, что Telegram является одним из немногих мессенджеров, которые не злоупотребляют доверием пользователей. «Telegram держит свое обещание сохранять конфиденциальность личных данных пользователей, в то время как такие приложения, как WhatsApp, в режиме реального времени предоставляют информацию о клиентах третьим лицам», — написал он.

Дуров отметил, что большинство приложений не могут гарантировать конфиденциальность данных пользователей, даже если бы они этого захотели. Он объяснил, что разработчики мессенджеров, которые проживают в США, обязаны тайно внедрять в свои приложения бэкдоры, или тайные входы, позволяющие американским спецслужбам получить доступ к секретным данным. По словам предпринимателя, если инженер приложения заявит об этом публично, то его могут отправить в тюрьму.

«Я слышал, что наши конкуренты из США расстроены тем, что они не могут добиться такого же роста, как у Telegram, несмотря на то что они вкладывают большие средства в маркетинг (то, во что Telegram никогда не приходилось инвестировать)», — рассказал он. Дуров добавил, что конкурентам удастся увеличить свою аудиторию и доходы, когда их действия начнут соответствовать маркетинговым заявлениям. «До тех пор утечки данных и проблемы с безопасностью в их приложениях, к сожалению, останутся неизбежными», — заключил предприниматель.

Ранее Дуров ответил на обвинения в адрес Telegram со стороны бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который заявил, что мессенджер не борется с фейковыми учетными записями.