Дуров ответил на обвинения Сноудена в адрес Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в адрес соцсети бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который заявил, что мессенджер не борется с фейковыми учетными записями. Свой комментарий Дуров опубликовал в Twitter.

Дуров рассказал, что фейковый аккаунт Сноудена, на существование которого пожаловался бывший сотрудник ЦРУ, появился около недели назад. При этом аккаунт не был верифицирован.

Основатель Telegram заверил, что администрация мессенджера не игнорировала деятельность учетной записи — в компании о ней не знали. «Все, что вам нужно было сделать, — написать в службу поддержки Telegram», — обратился Дуров к Сноудену. Он также добавил, что поддельный аккаунт экс-сотрудника американских спецслужб был помечен как фейковый и удален из результатов поиска, как и другие подобные каналы.

Ранее Сноуден опубликовал скриншот поста из его фейкового канала в мессенджере. «Telegram знает, что эта учетная запись — фейк, и что у меня нет аккаунта в мессенджере. Но они все равно позволяют этому парню публиковать безумный мусор, в том числе и свастику, которую увидели уже более 80 тысяч раз», — написал он. Экс-сотрудник ЦРУ также заявил, что представители Telegram намеренно проигнорировали поддельный канал.