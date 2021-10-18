Сноуден раскритиковал Telegram из-за его фейкового аккаунта

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал администрацию мессенджера Telegram за то, что она проигнорировала существование его фейкового аккаунта. Соответствующий комментарий появился в Twitter.

Сноуден опубликовал скриншот поста, который разместил у себя пользователь, выдающий себя за него в Telegram. «Telegram знает, что эта учетная запись — фейк, и что у меня нет аккаунта в мессенджере. Но они все равно позволяют этому парню публиковать безумный мусор, в том числе и свастику, которую увидели уже более 80 тысяч раз», — написал он.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что администрация мессенджера знала о деятельности фейкового аккаунта, так как о нем уже писали СМИ, однако решили проигнорировать его.

Ранее Сноуден высказался о масштабном сбое социальных сетей, который произошел 4 октября. По его мнению, мир становится более здоровым местом без Facebook, Instagram и других сервисов.

4 октября тысячи пользователей пожаловались на перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Многие из них смогли открыть приложения, однако у них не получалось отправлять сообщения. Позже о неполадках также сообщили пользователи Twitter, Google и Amazon.