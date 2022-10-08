В России рассказали о применении самодельных дронов в Лисичанске со стороны ВСУ

Российский боец рассказал, что ВСУ применяют самодельные ударные дроны в Лисичанске

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе, рассказал боец спецподразделения «Ахмат» с позывным «Разведчик» в разговоре с РИА Новости.

«Артиллерия у них работает в нашу сторону, и дроны самодельные снаряды кидают на нас. Используют также танки и минометы», — отметил он. Российский боец уточнил, что речь идет о самодельных ударных беспилотниках с гранатометными выстрелами ВОГ-17 на борту.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по дорожной развязке Рубежное-Кременная. Удар нанесли 6 октября, среди военнослужащих союзных войск есть погибшие и раненые.