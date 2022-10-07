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ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по развязке Рубежное-Кременная

WarGonzo: ВСУ ударили из HIMARS по дорожной развязке Рубежное-Кременная

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по дорожной развязке Рубежное-Кременная. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Удар был нанесен 6 октября. Среди бойцов союзных войск есть погибшие и раненые. По данным канала, всего было выпущено шесть ракет, боеприпасы были с поражающими элементами, которые прошивали железные столбы у дороги.

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что российские войска готовятся к обороне города Кременная. Противник находится в районе Северска и Торского. Как заявил Мирошник, туда стянуто до 10 тысяч человек личного состава украинских формирований.

4 октября Мирошник сообщил, что союзные силы контролируют всю территорию ЛНР. По его словам, на направлении Кременная — Лисичанск по-прежнему сохраняется высокое напряжение, однако вся территория ЛНР остается под контролем союзных войск.

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Алина Гончарова
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