Россиянин погиб после крушения дельтаплана

СКР: частный дельтаплан разбился в Оренбургской области, пилот умер по пути в больницу

Частный дельтаплан, опылявший поля, упал в Оренбургской области, пилот умер по пути в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Ташлинском районе региона. По предварительным данным, дельтаплан упал в результате столкновения с деревьями.

На борту находился пилот 1962 года рождения. При ударе мужчина получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу, уточнили в СКР.

По факту происшествия начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в турецкой Мугле в результате падения с параплана погиб россиянин. Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз. После взлета мужчина упал на скалы. Из-за крутого и скалистого характера местности команды спасателей не смогли вынести тело погибшего. Позднее к месту происшествия был направлен вертолет, который доставил тело погибшего в больницу.