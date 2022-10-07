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Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана

Habertürk: в турецкой Мугле в результате падения с параплана погиб россиянин Кузин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По информации телеканала, россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. После взлета мужчина упал в скалистую местность. Тело погибшего было доставлено вертолетом в государственную больницу Фетхие.

«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — отмечает Habertürk.

Сообщается, что «из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, и после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына».

21 сентября в результате крушения пожарного вертолета на юго-западе Турции погибли два гражданина России.

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Юлия Мискевич
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