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Появились подробности крушения в Турции российского пожарного вертолета

Aydinlik: два россиянина погибли при крушении пожарного вертолета на юго-западе Турции

Кадр: Ensonhaber.com

В результате крушения пожарного вертолета на юго-западе Турции погибли два гражданина России. Такие подробности появились в местной газете Aydinlik.

По информации издания, двое из семи членов экипажа погибли, остальные были ранены. «Установлено, что в аварии с вертолетом погибли российский инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков», — раскрыла имена вертолетчиков газета. Уточняется, что остальные пилоты госпитализированы в региональную больницу.

ТАСС также пишет, что посольство РФ в Турции уже подтвердило гибель двоих россиян. Помимо этого, сообщается, что при падении вертолета пострадали еще трое граждан страны.

О том, что в городе Денизли, расположенном на юго-западе Турции, разбился российский пожарный вертолет, стало известно ранее 21 сентября. Он вылетел для тушения пожара в районе Мармариса в провинции Мугла, когда потерпел крушение в поле в лесопарковой зоне, после чего загорелся. В тот момент были данные об одном погибшем и еще четверых пострадавших.

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Варвара Кошечкина
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