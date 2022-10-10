Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили об обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Теткино, пострадали 2 человека

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки пострадали два человека. Курский губернатор уточнил, что было зафиксировано шесть прилетов со стороны Украины в районе спиртзавода, после чего возник пожар в двухэтажном жилом доме.

«По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы», — написал Старовойт.

Он заверил, что курские власти следят за ситуацией. Сейчас к месту происшествия направились пожарные и сотрудники спецслужб, добавил Старовойт.

Ранее глава Курской области сообщал об усилении гарнизона для пресечения обстрелов со стороны Украины.

ВСУ до этого уже обстреливали курский поселок Теткино. В результате той атаки погиб 74-летний местный житель.

По поручению Старовойта в Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.