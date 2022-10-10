Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили об обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Теткино, пострадали 2 человека

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки пострадали два человека. Курский губернатор уточнил, что было зафиксировано шесть прилетов со стороны Украины в районе спиртзавода, после чего возник пожар в двухэтажном жилом доме.

«По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы», — написал Старовойт.

Он заверил, что курские власти следят за ситуацией. Сейчас к месту происшествия направились пожарные и сотрудники спецслужб, добавил Старовойт.

Ранее глава Курской области сообщал об усилении гарнизона для пресечения обстрелов со стороны Украины.

ВСУ до этого уже обстреливали курский поселок Теткино. В результате той атаки погиб 74-летний местный житель.

По поручению Старовойта в Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
Священник назвал главные разрушающие брак факторы
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.