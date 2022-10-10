Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили об обстреле ВСУ
Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки пострадали два человека. Курский губернатор уточнил, что было зафиксировано шесть прилетов со стороны Украины в районе спиртзавода, после чего возник пожар в двухэтажном жилом доме.
«По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы», — написал Старовойт.
Он заверил, что курские власти следят за ситуацией. Сейчас к месту происшествия направились пожарные и сотрудники спецслужб, добавил Старовойт.
Ранее глава Курской области сообщал об усилении гарнизона для пресечения обстрелов со стороны Украины.
ВСУ до этого уже обстреливали курский поселок Теткино. В результате той атаки погиб 74-летний местный житель.
По поручению Старовойта в Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.