Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: один человек погиб после обстрела ВСУ села Теткино

Один человек погиб после обстрела села в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

Жертвой стал 72-летний местный житель. Пенсионер скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. «Выражаю соболезнования его родным и близким», — добавил губернатор.

По словам Старовойта, всего со стороны Украины зафиксировано не менее 10 прилетов. На улице Карла Маркса повреждены дома и газопровод. Еще несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. «Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету», — отметил Старовойт. Он подчеркнул, что на месте работают спецслужбы, а жителям, чьи дома пострадали, в кратчайшие сроки окажут помощь.

6 октября в Курской области также обстреляли село Гордеевка. Несколько украинских снарядов упали на огороды жителей населенного пункта. В результате обстрела повреждены три строения, в том числе жилой дом жительницы, которая недавно получила компенсацию за погибшую во время атаки ВСУ корову.