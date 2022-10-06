Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: один человек погиб после обстрела ВСУ села Теткино

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Один человек погиб после обстрела села в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

Жертвой стал 72-летний местный житель. Пенсионер скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. «Выражаю соболезнования его родным и близким», — добавил губернатор.

По словам Старовойта, всего со стороны Украины зафиксировано не менее 10 прилетов. На улице Карла Маркса повреждены дома и газопровод. Еще несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. «Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету», — отметил Старовойт. Он подчеркнул, что на месте работают спецслужбы, а жителям, чьи дома пострадали, в кратчайшие сроки окажут помощь.

6 октября в Курской области также обстреляли село Гордеевка. Несколько украинских снарядов упали на огороды жителей населенного пункта. В результате обстрела повреждены три строения, в том числе жилой дом жительницы, которая недавно получила компенсацию за погибшую во время атаки ВСУ корову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
Названы районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды «однушек»
Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области
Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Эрдоган посчитал установление «худшего мира» лучше «продолжения войны»
В США заявили о невозможности вести переговоры с Путиным «как прежде»
США заподозрили Северную Корею в подготовке к ядерному испытанию
Эрдоган захотел поговорить с Путиным по телефону
В США опровергли планы о размещении ядерного оружия в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.