Минобороны показало пуски ракет по инфраструктуре Украины

Минобороны России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины

Минобороны (МО) России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины. Кадры пусков были продемонстрированы во время ежедневного брифинга оборонного ведомства. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале МО.

По словам официального представителя Министерства обороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, пуски ракет совершались с пунктов наземного и морского базирования по объектам связи и энергетики, а также по военным объектам.

Утром 10 октября в разных частях Киева произошли взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России.