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Минобороны показало пуски ракет по инфраструктуре Украины

Минобороны России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Минобороны (МО) России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины. Кадры пусков были продемонстрированы во время ежедневного брифинга оборонного ведомства. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале МО.

По словам официального представителя Министерства обороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, пуски ракет совершались с пунктов наземного и морского базирования по объектам связи и энергетики, а также по военным объектам.

Утром 10 октября в разных частях Киева произошли взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России.

Валерий Розенберг
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