Минобороны показало пуски ракет по инфраструктуре Украины
Минобороны (МО) России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины. Кадры пусков были продемонстрированы во время ежедневного брифинга оборонного ведомства. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале МО.
По словам официального представителя Министерства обороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, пуски ракет совершались с пунктов наземного и морского базирования по объектам связи и энергетики, а также по военным объектам.
Утром 10 октября в разных частях Киева произошли взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.
Президент России Владимир Путин сообщил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России.