В российской школе на семиклассниц упали лампы во время урока

В Красноярске в школе №90 на трех семиклассниц с потолка упали лампы во время урока

В Красноярске в школе № 90 на трех семиклассниц с потолка упали лампы во время урока. Об этом сообщает NGS24.RU.

По сведениям портала, одной россиянке лампа упала на голову, ее всю в крови отнесли к школьному медику и вызвали родителей. Еще одна девочка повредила спину, а третья школьница порезала руку.

В красноярской школе произошедшее пытались замять, а семиклассниц, которые рассказали об инциденте родителям, отчитали. «Учитель русского языка зашла в кабинет, дети начали ей рассказывать о происшествии. Та ответила: "Вы сами виноваты. На ремонт в этом году не сдали — вот теперь последствия"», — поделилась родственница одной из пострадавших школьниц.

В свою очередь, глава управления образования в Красноярске Марина Аксенова отметила, что сейчас все дети посещают занятия, а в кабинете, в котором упали лампы, уроки продолжатся после ремонта. Управление образования организовало служебную проверку в школе № 90.

Ранее семиклассница одной из московских школ упала в обморок от голода. По данным прокуратуры, девочка проживает в полной семье, которая не состояла на учете. При этом дома у ребенка отсутствует спальное место, а в холодильнике нет продуктов.