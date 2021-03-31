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Российская школьница потеряла сознание от голода

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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Семиклассница одной из московских школ упала в обморок от голода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает ТАСС. Девочку не кормили дома, она жила в антисанитарных условиях.

По информации ведомства, 14-летняя ученица сразу была госпитализирована. Инцидент произошел в школе в районе Восточное Дегунино. Девочка проживает в полной семье, которая не состояла на учетах, добавили в прокуратуре. При этом у ребенка отсутствует спальное место, а в холодильнике нет продуктов.

Ранее 13 учеников школы в Великих Луках потеряли сознание во время торжественной линейки. Пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Однако по словам директора школы, дети не падали в обморок, а просто побледнели.

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