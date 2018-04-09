Российских школьников увезли в больницу с линейки в честь Дня здоровья

В Челябинской области 13 школьников возрасте от 7 до 15 лет и двое педагогов один за другим упали в обморок и были доставлены в больницу прямо с торжественной линейки, посвященной Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает Ura.ru в понедельник, 9 апреля.

Причина ЧП пока не установлена. Взятая специалистами проба воздуха оказалось чистой, результаты исследования воды станут известны 11 апреля.

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Возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России. «В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания», — отметили в следствии.

4 апреля сообщалось, что сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева получили отравление таллием, выпив воды из кулера, куда его, предположительно, подсыпал инженер завода Владислав Шульга. Всего к врачу обратились более 30 человек, четверть из них до конца марта оставались в больницах. 23-летний слесарь Максим Терещенко скончался.

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