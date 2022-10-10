В Крыму предложили запретить выезд из России военнообязанным

Глава Госсовета Крыма Константинов предложил запретить выезд из России военнообязанным

Военнообязанным россиянам нужно запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время. С таким предложением выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, его комментарий был опубликован в Telegram-канале.

Он пояснил, что в Крыму готовят соответствующие поправки для внесения в федеральный закон о мобилизации.

Если изменения будут поддержаны, то в законе появится четкий запрет на выезд российского гражданина, обязанного состоять на воинском учете, за пределы страны без разрешения на то комиссариатов, отметил Константинов.

«Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО», — написал глава крымского Госсовета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что добровольцы на полуострове получат при мобилизации по 200 тысяч рублей. Также он подчеркнул, что решение о выделении земельных участков в Крыму распространяется на всех участников спецоперации на Украине.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.