В Крыму анонсировали выплаты добровольцам при мобилизации

Аксенов заявил, что крымские добровольцы получат при мобилизации по 200 тысяч рублей

Добровольцы, которые приходят в военкоматы после объявления частичной мобилизации, получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей», — объяснил глава республики.

Он также напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее Аксенов сообщил о единовременных выплатах в 200 тысяч рублей призванным в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что деньги придут на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.