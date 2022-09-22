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В Крыму каждому мобилизованному поручили выплатить по 200 тысяч рублей

Глава Крыма Аксенов поручил выплатить по 200 тыс рублей каждому мобилизованному в регионе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму каждому попадающему под частичную мобилизацию гражданину выплатят по 200 тысяч рублей единоразово. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Аксенов отметил, что уже дал соответствующее поручение. По его словам, это дополнительная финансовая помощь для военнослужащих и их семей.

«Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней», — написал глава Крыма.

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Также он подчеркнул, что на портале крымского правительства разместят всю актуальную информацию для мобилизованных граждан и членов их семей.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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