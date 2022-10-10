Песков сообщил о скором совещании Путина с членами Совбеза

Песков заявил о планах Путина провести оперативное совещание с членами Совбеза 10 октября

Днем 10 октября состоится оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что совещание состоится достаточно скоро, в течение часа.

Совещание президента с постоянными членами Совбеза Песков анонсировал в воскресенье. Он пояснил, что сориентирует по теме после того, как президент выступит.

Также Песков сообщил, что никаких решений о переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую не принималось.