Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков сообщил о скором совещании Путина с членами Совбеза

Песков заявил о планах Путина провести оперативное совещание с членами Совбеза 10 октября
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Gavriil Grigorov / РИА Новости

Днем 10 октября состоится оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что совещание состоится достаточно скоро, в течение часа.

Совещание президента с постоянными членами Совбеза Песков анонсировал в воскресенье. Он пояснил, что сориентирует по теме после того, как президент выступит.

Также Песков сообщил, что никаких решений о переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую не принималось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.