В Кремле ответили на вопрос о переформатировании СВО на Украине в КТО

Песков: никаких решений о переформатировании СВО на Украине в КТО не принималось

Никаких решений о переформатировании специальной военной операции (СВО) на Украине в контртеррористическую (КТО) не принималось. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 10 октября.

Также не принималось никаких решений насчет введения военного положения в отдельных регионах России после ударов по Украине, указал пресс-секретарь президента.

При этом вопрос об ударах по инфраструктуре Украины представитель Кремля переадресовал в Минобороны России.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.