Кремль прокомментировал удары по инфраструктуре Украины

Пресс-секретарь Песков призвал дождаться комментариев Минобороны по ударам на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос об ударах по инфраструктуре Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада президенту России Владимиру Путину.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. В офисе президента заявили, что под Киевом под удар попала ТЭЦ. На Западной Украине повреждены контактные сети, из-за чего жителей предупредили о задержке поездов; также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Помимо этого, у многих жителей пропали свет и вода.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что удары по целям на территории Украины являются ответом на взрыв на Крымском мосту. Там добавили, что удары показали отсутствие должных систем ПВО у Киева и тех, кто поддерживает его оружием.