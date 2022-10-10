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В Госдуме назвали удары по территории Украины ответом на взрыв на Крымском мосту

Депутат Швыткин назвал удары по целям на Украине ответом на взрыв на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Удары по целям на территории Украины являются ответом на взрыв на Крымском мосту. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Подъем».

«Безусловно, удар по Крымскому мосту послужил толчком для проведения сегодняшней атаки. Объекты критической инфраструктуры поражены», — сказал депутат.

Парламентарий назвал удары показателем возможности Вооруженных сил России, а также отсутствием должных систем противовоздушной обороны (ПВО) у Киева и «их пособников — стран Запада».

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Ранее глава администрации Львовской области Максим Козицкий доложил об аналогичных ракетных ударах по энергетической инфраструктуре региона и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Позднее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетных ударах по городу. Также о прилетах сообщали киевские власти, а мэр Харькова отчитался о том, что город остался без электричества.

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Никита Абрамов
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