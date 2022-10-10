В Крыму при взрыве ракеты пострадал ребенок

Mash: стало известно о взрыве ракеты в крымском Джанкое, пострадал ребенок

В Джанкое, который находится на севере Крыма, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, инцидент произошел в районе улицы Садовой около школы. Пострадавшей девочке 11 лет. В результате взрыва в одном из домов вынесло окна и рухнули стены. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания.

В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что оказались повреждены два строения. Ребенка доставили в больницу с рваной раной плеча.

Ранее стало известно, что поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным главы области Романа Старовойта, пострадали два человека.