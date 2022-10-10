Минобороны показало уничтожение из «Корнетов» колонны украинской техники

Минобороны опубликовало видео ударов ВДВ по колонне бронетехники из комплексов «Корнет»

Минобороны России показало на видео, как бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью противотанковых комплексов «Корнет» уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Уточняется, что объект был обнаружен военнослужащими с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего они «нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, поразив живую силу и бронированную технику противника».

В результате удара были уничтожены шесть танков и свыше десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, говорится в сообщении Минобороны.

4 октября российское военное ведомство также публиковало кадры уничтожения военной техники ВСУ в результате удара артиллерии ВДВ.