Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что потери ВСУ составляют более тысячи человек в день

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют более тысячи человек ежедневно. Такую оценку дал секретарь Совбеза Чечни, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне СВО Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что его «очень сильно удивляет» метод ведения боевых действий украинской армией. «Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более одной тысячи человек в сутки однозначно», — сообщил Алаудинов.

По его словам, украинская сторона не ведет подсчет ни убитых, ни раненых, а украинское высшее командование не жалеет обычных солдат.

«Я уверен, что они будут воевать до последнего украинца — не они, а их хозяева на Западе», — предположил Алаудинов.

21 сентября глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации Украина потеряла порядка 100 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом на 24 февраля численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.