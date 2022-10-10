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Небензя заявил о еще одном шаге США к расколу ООН

Постпред Небензя назвал резолюцию США по референдумам еще одним шагом к расколу ООН
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Подготовленный США и Албанией проект резолюции, осуждающий референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, является еще одним шагом к расколу ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель России Василий Небензя на возобновленной специальной сессии генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященной украинскому кризису. Его цитирует ТАСС.

«В качестве предлога для возобновления спецсессии использована низкопробная и беспрецедентная провокация в Совете Безопасности [ООН]. Нам предлагалось поддержать документ, в котором мы осуждали бы самих себя», — отметил он.

Дипломат считает, что это решение не направлено ни на поддержание мира и безопасности, ни на поиск путей для урегулирования конфликта.

«Это еще один шаг к расколу и эскалации, которая, мы уверены, не нужна подавляющему числу государств, представители которых находятся сегодня в этом зале», — подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя назвал беспрецедентной манипуляцией, подрывающей авторитет Генассамблеи и ООН в целом решение об открытой процедуре голосования по американской резолюции. Инициатива об открытом голосовании была выдвинута Албанией, решение было принято большинством голосов: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Россия настаивала на тайном голосовании.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей регионов высказались положительно.

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Марина Совина
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