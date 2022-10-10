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В российском регионе рабочий погиб при пожаре на складе Минобороны

Один рабочий погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе Минобороны под Ярославлем
СюжетПожары в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Один рабочий погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе на 6-м арсенале Военно-морского флота России (ВМФ) в поселке Бурмакино Некрасовского района Ярославской области. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По факту гибели 33-летнего мужчины организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого, по данным «Коммерсанта», глава Некрасовского района Павел Кулаков рассказал, что из-за пожара на предприятии Минобороны были эвакуированы люди из зданий школы и детского сада.

Также сообщалось, что в поселке Бурмакино в 35 километрах к юго-востоку от Ярославля размещена воинская часть, приписанная к ВМФ.

В августе в Крыму произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

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Анна Щербакова
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