Захарова назвала лицемерными призывы США к мирным переговорам на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными призывы США к мирным переговорам на Украине. Так она прокомментировала слова официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Кирби. Заявление опубликовано на сайте российского министерства.

«Ничего кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам "стратегическое поражение", за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Кирби в интервью американскому телеканалу заявил, что началу мирных переговоров якобы препятствует Россия.

«Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве», — указала Захарова, отметив, что ранее Кирби отказался комментировать теракт на Крымском мосту.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что поиск дипломатических путей урегулирования ситуации на Украине окажется тем проблематичнее, чем дольше США будут поощрять подрывную деятельность Киева.

Ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал Россию и Украину к переговорам. При этом он подтвердил приверженность Вашингтона идее поставок официальному Киеву летального оружия.