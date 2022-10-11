В Белоруссии заявили о подготовке 300 боевиков на Украине для захвата райцентра

КГБ Белоруссии заявило о подготовке на Украине 300 боевиков для захвата райцентра

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что на Украине иностранные спецслужбы подготовили от 100 до 300 боевиков для захвата одного из районных центров.

«Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — рассказал генерал-лейтенант.

Тертель отметил, что организаторов терактов готовят не только на Украине, но и в Польше и Литве. По его словам, Запад также прорабатывает возможность использования тактического ядерного оружия и использование группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении Белоруссии и ее союзников.

