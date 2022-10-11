Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия

Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Запад рассматривает план применения ядерного оружия
СюжетУчения НАТО:

Фото: US Air Force / Reuters

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомству стало известно о том, что западные страны рассматривают возможность применения ядерного оружия против республики и России, сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — предупредил генерал.

Он добавил, что силовые ведомства республики готовятся к тому, чтобы оперативно среагировать в случае появления подобной угрозы. При этом он подчеркнул, что задачи разворачиваемой совместной с Россией группировки войск являются сугубо оборонительными.

Ранее депутат Госдумы «Единой России» Олег Морозов рассказал, что учения по ядерным силам сдерживания, которые планирует провести НАТО, двигают мир на шаг ближе к войне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В НАТО предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия
Названы влияющие на скорость старения человека факторы
Маск высказался о возможности посредничества на переговорах России и Украины
Байден пошутил о выборе пути политика
В Госдепе назвали способ урегулировать конфликт на Украине
В Белоруссии заявили о подготовке 300 боевиков на Украине для захвата райцентра
Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.