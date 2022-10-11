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Терапевт перечислила часто появляющиеся после 30 лет болезни

Терапевт Лапа назвала атопический дерматит и аллергию болезнями тридцатилетних людей

Фото: Jair Lázaro / Unsplash

Одними из самых распространенных болезней тридцатилетних считаются атопический дерматит, аллергия и ряд других недугов, перечислила врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом она рассказала изданию Ura.ru.

Помимо аллергии и кожных недугов среди часто появляющихся после 30 лет заболеваний специалистка назвала ревматизм и ревматоидный артрит. По ее словам, в этом возрасте фиксируется много тяжелых случаев, потому что на начальном этапе люди не обращают внимания на патологию и не хотят своевременно лечиться.

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Также с годами увеличивается риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности, инфарктов, особенно у тех, кто профессионально занимается боксом, футболом и другими высокоинтенсивными видами спорта, подчеркнула Лапа.

В заключение терапевт напомнила, что заботиться о своем здоровье человек должен с юности, чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными проблемами и необходимостью длительного лечения.

Ранее врач-иммунолог Андрей Образцов развеял миф, что аллергия обостряется весной, во время цветения растений, и назвал неожиданный осенний аллерген. Спровоцировать приступ осенью могут споры плесневых грибов, размножающихся на опавших листьях.

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Наталья Обрядина
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