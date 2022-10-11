Отец подал закуски в чашках от бюстгальтера дочери и рассмешил ее

The Mirror: отец подал еду в чашках бюстгальтера дочери, приняв их за миски

Пользовательница TikTok Эмили поделилась видео, в котором ее отец подал закуски в чашках бюстгальтера, приняв их за миски. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел во время семейного отпуска. По словам Эмили, она вытащила чашки из верха от купальника и оставила их сохнуть после купания. Позже она обнаружила их на обеденном столе. Это ее очень рассмешило. «Если бы вы познакомились с моим отцом, вы бы все поняли», — написала дочь в комментариях к ролику.

Видео быстро стало вирусным и привлекло внимание пользователей. Многие рассказали, что сталкивались с подобными ситуациями. «Со мной произошло то же самое, но мой отец подумал, что это защитные наколенники», — сказала одна девушка.

Ранее сообщалось, что 69-летний Пит Робинсон из Великобритании развеселил взрослую дочь, приняв ее накладные ресницы за паука. Мужчина обнаружил «чудовищное насекомое» в доме дочери Джен, когда приехал, чтобы помочь ей с ремонтом в ванной комнате.