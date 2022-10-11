В России выявили 13 970 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 13 970 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 13 970 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 232 963, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 11 октября.

Днем ранее число заболевших составило 15 661.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (1232), Свердловской области (958) и Москве (880). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), а также в Тыве (2 случая) и Ненецком автономном округе (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2506. За этот же период 31 509 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 470 552.

За сутки в Росси зарегистрировали 109 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 388 404 человека.