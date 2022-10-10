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В России выявили минимальное с 3 августа число случаев коронавируса

В России выявили 15 661 случай коронавируса, минимальный показатель с 3 августа

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 15 661 новый случай заражения коронавирусом — это минимальный показатель с 3 августа. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 218 993, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 10 октября.

Днем ранее число заболевших составило 20 571.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (1216), Свердловской области (889) и Москве (887). Меньше всего — в Чечне и Туве (по 2 случая), а также в Ненецком автономном округе (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 724. За этот же период 24 819 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 439 043.

За сутки умерли 96 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 295 человек.

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Анастасия Шейкина
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