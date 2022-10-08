В России выявили 20 571 нового заболевшего COVID-19, выздоровели 38 289, скончались 106

За минувшие сутки в России выявили еще 20 571 заболевшего COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 184 513. Новые данные передает в субботу, 8 октября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 октября количество инфицированных составило 22 268, 6 октября — 23045. 5 октября в стране было выявлено 23 757 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1553), Санкт-Петербурге (1318), Свердловской области (882), Пермском крае (845), Самарской области (728) и Московской области (661). Меньше всего — Ненецком автономном округе (6), Тыве (4) и Чукотском автономном округе (3).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 2174. За этот же период 38 289 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 20 385 431 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 106 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 388 097 летальных исходов.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что сигналом, показывающим проблемы с организмом, можно считать температуру 37,5. Он также посоветовал клинически здоровым людям не упускать этот сигнал и вызывать врача при его появлении. Нетесов заявил, что важно «перехватить» заболевание в самом его начале.