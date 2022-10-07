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В России выявили 22 268 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 22 268 случаев коронавируса за сутки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 22 268 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 163 942, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 7 октября.

Днем ранее число заболевших составило 23 045.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1624), Санкт-Петербурге (1443) и Самарской области (881). Меньше всего — в Туве (6 случаев), на Чукотке (7 случаев), а также в Ненецком автономном округе (8 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2025. За этот же период 39 573 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 347 142.

За сутки умерли 104 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 387 991 человек.

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Анастасия Шейкина
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