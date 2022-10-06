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В России выявили 23 045 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 23 045 случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 23 045 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 141 674, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 6 октября.

Днем ранее число заболевших составило 23 757.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1962), Санкт-Петербурге (1465) и Самарской области (922). Меньше всего — в Чечне и Карачаево-Черкессии (по 8 случаев), а также в Ненецком автономном округе (10 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2292. За этот же период 41 536 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 307 569.

За сутки умерли 108 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 887 человек.

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Анастасия Шейкина
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