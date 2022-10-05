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В России выявили 23 757 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 23 757 случаев коронавируса за сутки

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 23 757 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 118 629, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 5 октября.

Днем ранее число заболевших составило 21 687.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (212), Санкт-Петербурге (1632) и Самарской области (910). Меньше всего — на Чукотке (4 случая), в Ненецком автономном округе (6 случаев), а также в Тыве (7 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2 480. За этот же период 44 694 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 266 033.

За сутки умерли 113 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 779 человек.

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Анастасия Шейкина
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