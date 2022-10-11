Россиянам пригрозили ответственностью за незаконный въезд на север Кипра

Посол Кипра предупредил россиян об ответственности за незаконный въезд на север острова

Власти Кипра пригрозили россиянам уголовной ответственностью в случае въезда на северную часть острова. Об этом «Известиям» сообщил посол Республики Кипр в России Кипрос Йоргаллис.

В диппредставительстве заявили, что въезд на север острова через незаконный аэропорт или порт, которые были объявлены таковыми в соответствии с международным правом, нарушает местное законодательство.

Въехать на северную часть острова, не нарушив закон, российские путешественники могут лишь перейдя наземные КПП в Никосии. В посольстве также предупредили, что прилет в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) напрямую рейсом из России или Турции будет расцениваться как преступление.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия собралась возобновить прямые рейсы с непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и открыть консульский пункт в Северной Никосии. Более того, в настоящее время обсуждается возможность запуска работы консульского пункта в северной части острова.